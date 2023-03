Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno (Di lunedì 6 marzo 2023) , seduta mattutina per gli azzurri, di seguito il report ufficiale del club: Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli ha ripreso gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro tecnico. Di seguito la squadra è stata impegnata in fasi di potenza aerobica alternata a partite a campo ridotto. Raspadori ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) , seduta mattutina per gli azzurri, di seguito il report ufficiale del club: Dopo la gara contro la Lazio, ilhagliall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro tecnico. Di seguito la squadra è stata impegnata in fasi di potenza aerobica alternata a partite a campo ridotto. Raspadori ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo.

