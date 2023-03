Il ministro Piantedosi riferisce in Aula sul naufragio di Crotone (Di lunedì 6 marzo 2023) I prossimi due giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il destino politico del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale, infatti, domani riferirà alla Camera, per poi passare il giorno successivo al Senato, sul tragico naufragio di Cutro, in seguito alla richiesta di comparire in Parlamento avanzata il 2 marzo scorso nel corso della capigruppo di palazzo Madama da M5s e Verdi e Sinistra. Durante la riunione era stata invocata anche la contestuale presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il quale però ha da subito fatto sapere la sua indisponibilità a riferire, lasciando così di fatto al solo Piantedosi l'incombenza di chiarire i punti più controversi della tragedia lungo la costa calabrese il 26 marzo scorso. La convocazione di Piantedosi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) I prossimi due giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il destino politico deldell'Interno Matteo. Il titolare del Viminale, infatti, domani riferirà alla Camera, per poi passare il giorno successivo al Senato, sul tragicodi Cutro, in seguito alla richiesta di comparire in Parlamento avanzata il 2 marzo scorso nel corso della capigruppo di palazzo Madama da M5s e Verdi e Sinistra. Durante la riunione era stata invocata anche la contestuale presenza deldelle Infrastrutture Matteo Salvini, il quale però ha da subito fatto sapere la sua indisponibilità a riferire, lasciando così di fatto al solol'incombenza di chiarire i punti più controversi della tragedia lungo la costa calabrese il 26 marzo scorso. La convocazione di...

