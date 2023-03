Il Milan all’improvviso ??: colpo a sorpresa in Serie A ? (Di lunedì 6 marzo 2023) La dirigenza del Milan monitora una delle rivelazioni della Serie A: il possibile assalto nella prossima estate È arrivato un altro pesante stop per il Milan di Stefano Pioli a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 marzo 2023) La dirigenza delmonitora una delle rivelazioni dellaA: il possibile assalto nella prossima estate È arrivato un altro pesante stop per ildi Stefano Pioli a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eNo11 : La tristezza che mette sta storia dello parte inter. Cioè è palese che questi russavano sino a una settimana fa e s… - ilgrandeiki : RT @CB_Ignoranza: Così a caso, all’improvviso, Mbappé è stato filmato mentre dichiarava che il Milan sarebbe l’unica squadra per cui verreb… - iamameatballoff : RT @CB_Ignoranza: Così a caso, all’improvviso, Mbappé è stato filmato mentre dichiarava che il Milan sarebbe l’unica squadra per cui verreb… - kebaldo : RT @Orli19831: Se vengo in Italia? Se vengo è solo per Ac Milan ???? Un giorno all’improvviso: Mbappè ???? - Paolo85834406 : RT @Orli19831: Se vengo in Italia? Se vengo è solo per Ac Milan ???? Un giorno all’improvviso: Mbappè ???? -