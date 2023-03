Il made in Italy a tavola: sfide e opportunità di un settore da promuovere e valorizzare in Europa (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ stato presentato oggi a Roma il progetto triennale europeo che riunisce consorzi attivi nella difesa della qualità dei prodotti enogastronomici made in Italy. Si tratta di un progetto triennale, cofinanziato dall’Ue, che ha come mission quella di far conoscere i prodotti dei consorzi in Spagna, Germania e Polonia. Partecipano al progetto il Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG, il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, il Consorzio Vino Nobile Montepulciano DOCG, il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, l’Associazione Produttori Olivicoli Toscani e Latteria Soligo. Il progetto Enjoy European Quality Food (EEQF) è finalizzato a inserire il consumatore all’interno di un percorso di sensibilizzazione ed educazione verso i prodotti enogastronomici europei, con lo scopo di creare un approccio nuovo e senza preconcetti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ stato presentato oggi a Roma il progetto triennale europeo che riunisce consorzi attivi nella difesa della qualità dei prodotti enogastronomiciin. Si tratta di un progetto triennale, cofinanziato dall’Ue, che ha come mission quella di far conoscere i prodotti dei consorzi in Spagna, Germania e Polonia. Partecipano al progetto il Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG, il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, il Consorzio Vino Nobile Montepulciano DOCG, il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, l’Associazione Produttori Olivicoli Toscani e Latteria Soligo. Il progetto Enjoy European Quality Food (EEQF) è finalizzato a inserire il consumatore all’interno di un percorso di sensibilizzazione ed educazione verso i prodotti enogastronomici europei, con lo scopo di creare un approccio nuovo e senza preconcetti ...

