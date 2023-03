Il lavoro sui social non è diverso da quello nel mondo reale L’intervista a Elena Rossi

(Di lunedì 6 marzo 2023)gestisce il blog Vanity Space dove scrive principalmente di prodotti cosmetici biologici. È presente anche sui principalinetwork, in particolare Instagram, dove è seguita da più di 50mila persone. Giornalettismo ha deciso di contattarla in quanto creatrice di contenuti suinetwork e imprenditrice per chiederle di esprimere la propria opinione sull’argomento che è stato sollevato dal video che Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, ha pubblicato giovedì sul proprio account Instagram. Nel video Zammatteo parla di quanto inetwork siano cambiati da quando nel 2008 ha iniziato a creare contenuti per la sua community su YouTube e ha fatto alcune riflessioni su come funzionano ial giorno d’oggi, in particolare sui meccanismi non sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucianoCannito : Andrebbe fatta un’inchiesta sui successivi mesi della gestione Covid, non sui primissimi giorni. Nontivaccinitiamma… - Fondaz_Veronesi : Come utilizzare “i limoni per la ricerca”, ecco la nostra proposta! Fino al 15 marzo puoi sostenere la ricerca sui… - nelloscavo : Se possibile, vi prego di non usare il mio lavoro come clava contro questo o contro quello (anch'io ne sono tentato… - SpinelliFs : RT @CislPuglia: #violenzasulledonne, @CastellucciAnto: troppe donne senza impiego, costrette al part time o a lasciarlo, vittime di violenz… - lb546 : RT @LucianoCannito: Andrebbe fatta un’inchiesta sui successivi mesi della gestione Covid, non sui primissimi giorni. Nontivaccinitiammalimu… -

mezzi, ad esempio, fin da subito abbiamo inserito la navigazione automatica per ovviare alla ... In precedenza, il flusso diera gestito in modalità cartacea, mediante la compilazione da ...Siamo impazienti di entrare nel merito delle questioni tecniche da discutere nei tavoli didel dibattito pubblico per poter dire la nostratanti aspetti da esaminare". "Il Ministero sta ...Chiara un esempio di datore diamato da tutti, grazie per quello che fai per tutti noi Ora ... scopri le novità Notizie, recensioni e guide all'acquistomigliori gadget del momento Il futuro ...

Le giovani vogliono poter scegliere sul lavoro e in famiglia Il Sole 24 ORE

Ancora un incidente sul lavoro risultato fatale ad un operaio ad Annone Veneto, in provincia di Venezia: il 40enne precipita dall'impalcatura ...Conduttrice, ballerina ma anche e, soprattutto in questo caso, mamma. Lorella Boccia si sfoga in lacrime sui social per ciò che la attende.