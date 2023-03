Il lavoro di sacrificio su Lobotka ha sfinito Immobile, flessore sofferente e caviglia gonfia (CorSport) (Di lunedì 6 marzo 2023) Il lavoro incessante per chiudere gli spazi a Lobotka, durante Napoli-Lazio, ha affaticato Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è uscito dallo stadio Maradona con una sofferenza al flessore e una caviglia gonfia. Il Corriere dello Sport scrive che Sarri lo farà riposare contro l’Az Alkmaar. Oggi il tecnico deciderà se portarlo in panchina. Il quotidiano sportivo scrive: “Sono scattate misure di soccorso, precauzione e protezione per Immobile, prima di finire di sfinirlo. Ieri è rimasto in palestra con Casale (dolorante ad un ginocchio). Gli allarmi, i dolorini, gli affaticamenti, le fitte non sono più trascurabili per Ciro. E’ uscito da Napoli con un flessore sofferente e una caviglia gonfia. Sarà ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilincessante per chiudere gli spazi a, durante Napoli-Lazio, ha affaticato Ciro. Il bomber biancoceleste è uscito dallo stadio Maradona con una sofferenza ale una. Il Corriere dello Sport scrive che Sarri lo farà riposare contro l’Az Alkmaar. Oggi il tecnico deciderà se portarlo in panchina. Il quotidiano sportivo scrive: “Sono scattate misure di soccorso, precauzione e protezione per, prima di finire di sfinirlo. Ieri è rimasto in palestra con Casale (dolorante ad un ginocchio). Gli allarmi, i dolorini, gli affaticamenti, le fitte non sono più trascurabili per Ciro. E’ uscito da Napoli con une una. Sarà ...

