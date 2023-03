Il governo a Cutro il 9 marzo, Meloni convoca il Cdm nel luogo della strage di migranti (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri si riunirà a Cutro, nel Crotonese, il prossimo 9 marzo, come aveva anticipato la premier Giorgia Meloni che aveva indicato il Comune calabrese come luogo in cui discutere e approvare un decreto sull’immigrazione. Una scelta simbolica nel luogo in cui è avvenuto il naufragio che ha ucciso 70 migranti, tra cui diversi bambini. Durante la missione ad Abu Dhabi, Meloni aveva risposto alle polemiche di chi accusava la premier di non essere intervenuta adeguatamente dopo la strage: «Il vostro “premier muto” è venuto per rispondere alle vostre domande», aveva esordito Meloni definendo «surreali» le ricostruzioni appare sulla stampa: «Posso solo dire che io sono rimasta colpita dalle ricostruzioni di questi giorni. ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri si riunirà a, nel Crotonese, il prossimo 9, come aveva anticipato la premier Giorgiache aveva indicato il Comune calabrese comein cui discutere e approvare un decreto sull’immigrazione. Una scelta simbolica nelin cui è avvenuto il naufragio che ha ucciso 70, tra cui diversi bambini. Durante la missione ad Abu Dhabi,aveva risposto alle polemiche di chi accusava la premier di non essere intervenuta adeguatamente dopo la: «Il vostro “premier muto” è venuto per rispondere alle vostre domande», aveva esorditodefinendo «surreali» le ricostruzioni appare sulla stampa: «Posso solo dire che io sono rimasta colpita dalle ricostruzioni di questi giorni. ...

