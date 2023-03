Il governo a Cutro giovedì. Mattarella: "È ora di scelte concrete da Italia e Ue" (Di lunedì 6 marzo 2023) La tragedia di Cutro, in cui hanno perso la vita anche cittadini afgani "ci fa tornare in mente la folla di persone all'aeroporto Kabul che chiedevano un passaggio aereo per fuggire e ci fa comprendere il perché intere famiglie, persone che non vedono futuro, con sofferenza, decidono di lasciare la propria terra per avere la possibilità di un futuro altrove". Sono alcune delle parole pronunciate questa mattina dal capo dello stato Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi della Basilicata. Dopo essersi recato la settimana scoesa in visita a Crotone, il presidente della Repubblica ha voluto riaffermare che la tragedia ha "commosso l'intero paese". Secondo Mattarella, di fronte alle immagini provenienti dalle acque calabresi "il cordoglio deve tradursi in scelte ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 marzo 2023) La tragedia di, in cui hanno perso la vita anche cittadini afgani "ci fa tornare in mente la folla di persone all'aeroporto Kabul che chiedevano un passaggio aereo per fuggire e ci fa comprendere il perché intere famiglie, persone che non vedono futuro, con sofferenza, decidono di lasciare la propria terra per avere la possibilità di un futuro altrove". Sono alcune delle parole pronunciate questa mattina dal capo dello stato Sergioall'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi della Basilicata. Dopo essersi recato la settimana scoesa in visita a Crotone, il presidente della Repubblica ha voluto riaffermare che la tragedia ha "commosso l'intero paese". Secondo, di fronte alle immagini provenienti dalle acque calabresi "il cordoglio deve tradursi in...

