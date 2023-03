(Di lunedì 6 marzo 2023) Sfuma a 5? dalla fine la terza vittoria di fila che avrebbe proiettato ilsolitario al sesto posto, riacciuffato da unche non approfitta delle mancate vittorie delle prime 11 della classe per allungare al 2° posto. La gara si sblocca al 6? con Dragusin che beffa un Gagno non perfetto incornando sul primo palo il corner di Aramu. Al 33? è Strizzolo di forza da centro area a impattare dopo una percussione di Poli. A inizio ripresa la punizione di Tremolada da sinistra trova il piede di Puscas che beffa il proprio portiere. Ma subito ilresta in dieci quando Oukhadda affonda al limite Gudmundsson che si stava involando a rete. E nelCoda pesca il taglio di Bani che, perso da Armellino, da due passi fa il 2-2. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - ...

in attesa che ilchiuda il turno lunedì in casa contro il Cosenza. Sicuramente il miglior ... accanto a Vicari c'è Zuzek, Mazzottail suo posto a sinistra. A centrocampo riposa Miaello: ...FIORENTINA - Jovic dopo il gol al Milan sil'attacco. Sottil cerca una chance sulla sua ... Cofie, ex Chievo e, guida il centrocampo della formazione turca.

Il Genoa riprende il Modena nel finale Lega B

"Sudtirol, vittoria e terzo posto", titola in taglio centrale Alto Adige oggi in edicola. PROVA DI MATURITA' - Nella.Sciolti gli ultimi dubbi in conferenza a Pegli, scopriamo come Gilardino dovrebbe schierare il Genoa al Ferraris domani sera contro ... colonna portante della difesa rossoblù, pronto a riprendere il ...