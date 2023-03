Il fratello di Kean difende Moise: «Non sapete un cazzo di calcio e aprite bocca senza motivo» (Di lunedì 6 marzo 2023) Giovanni, fratello di Moise Kean, ha parlato attraverso le sue Instagram Stories dopo l’espulsione dell’attaccante in Roma-Juventus Giovanni, fratello di Moise Kean, ha parlato attraverso le sue Instagram Stories dopo l’espulsione dell’attaccante in Roma-Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – Almeno uno che capisce qualcosa. Purtroppo il calcio italiano è questo: sanno solo giudicare e poi vi domandate perché non ci sono tanti giocatori italiani, li massacrate ogni partita. Non sapete un cazzo di calcio e aprite bocca senza motivo. Datevi una sveglia. L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Giovanni,di, ha parlato attraverso le sue Instagram Stories dopo l’espulsione dell’attaccante in Roma-Juventus Giovanni,di, ha parlato attraverso le sue Instagram Stories dopo l’espulsione dell’attaccante in Roma-Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – Almeno uno che capisce qualcosa. Purtroppo ilitaliano è questo: sanno solo giudicare e poi vi domandate perché non ci sono tanti giocatori italiani, li massacrate ogni partita. Nonundi. Datevi una sveglia. L'articolo proviene daNews 24.

