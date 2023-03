Il console degli Usa a Milano incontra il direttore del Muse (Di lunedì 6 marzo 2023) Sostenibilità, cambiamenti climatici e cittadinanza attiva al centro dell’incontro di oggi pomeriggio tra il direttore del Muse Michele Lanzinger e il console generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham. Il colloquio, in forma privata, è stato l’occasione per entrare nel merito dei tanti progetti di educazione e di ricerca scientifica in cui il Museo è impegnato. “Il Muse è molto più di un Museo, è anche un esempio di architettura sostenibile e rigenerazione urbana”, ha detto il console Needham. Durante il colloquio, il direttore Lanzinger e il console generale Needham hanno affrontato diversi temi legati alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Sostenibilità, cambiamenti climatici e cittadinanza attiva al centro dell’incontro di oggi pomeriggio tra ildelMichele Lanzinger e ilgeneraleStati Uniti aRobert Needham. Il colloquio, in forma privata, è stato l’occasione per entrare nel merito dei tanti progetti di educazione e di ricerca scientifica in cui ilo è impegnato. “Ilè molto più di uno, è anche un esempio di architettura sostenibile e rigenerazione urbana”, ha detto ilNeedham. Durante il colloquio, ilLanzinger e ilgenerale Needham hanno affrontato diversi temi legati alla tutela dell’ambiente, della biodiversità eecosistemi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianronin1989 : @Alessandro9402 @andreasavio85 @codnewsitalia Mira da solo, sei il classico giocatore da PC che non ha mai provato… - IGNitalia : Buone notizie per tutti gli amanti degli strategici in tempo reale: #Anno1800 Console Edition sarà disponibile tra… - Myrdrwin : @VieniquiC No. Si parla degli anni '70 pare che una volta degli arabi rapirono un console, gli tagliarono un orecch… - USAnelSud : RT @CIRA_Scpa: ????????Oggi in visita al CIRA la Console Generale degli Stati Uniti a Napoli @USAnelSud Tracy Roberts-Pounds. Un'occasione per… - CIRA_Scpa : ????????Oggi in visita al CIRA la Console Generale degli Stati Uniti a Napoli @USAnelSud Tracy Roberts-Pounds. Un'occas… -