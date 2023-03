Il Commissario Ricciardi torna su Rai Uno, Guanciale: ‘La stagione dell’amore’ (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSu RaiUno tornano le avventure de ‘Il Commissario Ricciardi’. Sei gli episodi della prima stagione che sono riusciti a conquistare il pubblico al punto da confermare una seconda stagione, pronta a debuttare stasera alle 21.30 col primo dei quattro episodi previsti, già rilasciato in anteprima su RaiPlay. Nel sequel, diretto da Gianpaolo Tescari (subentrato ad Alessandro D’Alatri), la stoica resistenza amorosa del tormentato Commissario interpretato da Lino Guanciale, inizia a scricchiolare. Sembra dischiudersi per lui, e anche per altri personaggi come il medico legale impersonato da Enrico Ianniello, la stagione dell’amore. “Nella prima stagione si erano iniziate a vedere diverse crepe nella sua corazza, ma ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSu RaiUnono le avventure de ‘Il’. Sei gli episodi della primache sono riusciti a conquistare il pubblico al punto da confermare una seconda, pronta a debuttare stasera alle 21.30 col primo dei quattro episodi previsti, già rilasciato in anteprima su RaiPlay. Nel sequel, diretto da Gianpaolo Tescari (subentrato ad Alessandro D’Alatri), la stoica resistenza amorosa del tormentatointerpretato da Lino, inizia a scricchiolare. Sembra dischiudersi per lui, e anche per altri personaggi come il medico legale impersonato da Enrico Ianniello, ladell’amore. “Nella primasi erano iniziate a vedere diverse crepe nella sua corazza, ma ...

