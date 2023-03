“Il Commissario Ricciardi” | stasera su Rai 1 al via la seconda stagione | anticipazioni e novità

Leggi su amica

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il successo della prima, dasu Rai 1 vanno in onda le nuove puntate della serie “IlRicciardi”, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni: Lino Guanciale è Luigi Antonio Ricciardi,di Polizia nella Napoli degli anni Trenta Nuove storie da raccontare e molti misteri da risolvere: pronti a tornare agli anni Trenta? Prende il viasu Rai 1 ladella fortunata serie nata dalla penna di Maurizio de Giovanni: IlRicciardi. Il personaggio nato dalla fantasia dello scrittore napoletano – interpretato da “mister fiction” Lino Guanciale – si era fatto conoscere dal pubblico in piena pandemia: i sei episodi della primasono andati in onda dal 25 gennaio ...