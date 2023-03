Il commissario Ricciardi | PresaDiretta o Arianna? La tv del 6 marzo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 marzo 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Febbre”: c’è un morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella: a Gaspare ‘O Cecato – l’assistito capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare – è stato sfondato un occhio. Le indagini del, ancora scosso dalla perdita della tata Rosa, si concentrano sin da subito sul conte Palmieri e sulla moglie Bianca: la donna più bella di Napoli, a detta dei più. Ma a turbare il cuore e il sonno diè ancora Enrica, corteggiata dichiaratamente dal Maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch, incontrato ad Ischia. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show ...