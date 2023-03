Il Commissario Ricciardi | la seconda stagione da questa sera su Rai 1

Leggi su 2anews

(Di lunedì 6 marzo 2023) A partire da, torna il, al quale presta voce e volto, anche nella, Lino Guanciale. In onda in quattro primete su Rai 1, a partire da, torna il, al quale presta voce e volto, anche nella, firmata in regia da Gianpaolo Tescari,