Il Commissario Ricciardi 2: tutto sulla seconda stagione della serie con Guanciale (Di lunedì 6 marzo 2023) Una premessa va subito fatta: nell'abbuffata di serie tv italiane prodotte ogni anno, Il Commissario Ricciardi ha brillato sin dalle prime scene, ha staccato il volo e si è consolidato come uno dei prodotti meglio confezionati delle ultime stagioni. Un gioiellino ma non un prodotto di nicchia, anzi, piuttosto uno sbanca ascolti. Strameritati. Di base c'è la scrittura di Maurizio De Giovanni, che dopo aver trasformato in oro ogni libro e ogni saga che ha scritto, è diventato il re Mida della fiction. A cui si aggiungono l'atmosfera quasi teatrale, i personaggi complessi e sfuggenti, e un super cast, da Lino Guanciale (scelta impeccabile, gli basta impermeabile ed è subito Luigi Alfredo Ricciardi, Barone di Malomonte) all'iconica Nunzia Schiano (Tata Rosa), da Serena Iansiti (quanta ...

