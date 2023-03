Il commissario Ricciardi 2: trama prima puntata, stasera su Rai1 (Di lunedì 6 marzo 2023) stasera su Rai1 in prima serata al via Il commissario Ricciardi 2, la nuova stagione della serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. A due anni dalla prima stagione, torna il commissario di Polizia Luigi Antonio Ricciardi, al quale presta voce e volto Lino Guanciale. Il commissario si muove nella Napoli degli Anni Trenta, indagando su quattro misteriosi delitti, che metteranno a dura prova tanto il suo instinto di investigatore quanto il suo dono, quello di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Nella prima puntata, intitolata Febbre, c’è un morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella, come scopriamo dalla trama. A Gaspare ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023)suinserata al via Il2, la nuova stagione della serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. A due anni dallastagione, torna ildi Polizia Luigi Antonio, al quale presta voce e volto Lino Guanciale. Ilsi muove nella Napoli degli Anni Trenta, indagando su quattro misteriosi delitti, che metteranno a dura prova tanto il suo instinto di investigatore quanto il suo dono, quello di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Nella, intitolata Febbre, c’è un morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella, come scopriamo dalla. A Gaspare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raicomspa : Ricciardi torna stasera su #Rai1. A tratteggiare con le note la serie, il compositore Nicola Tescari, con la colonn… - Radio1Rai : Di nuovo in Tv il 'Commissario Ricciardi'. Al via questa sera, su @RaiUno la seconda stagione. La regia è di Gianpa… - princestone20 : RT @RomeoMariaPaol1: Finalmente il ritorno di #LuigiAlfredoRicciardi Da stasera nuove avventure, nuove indagini per il Commissario Ricciar… - CorettiSamantha : RT @Raiofficialnews: Tornano le indagini nella Napoli degli anni '30: tratto dai romanzi di @MdGOfficial, 'Il Commissario Ricciardi - Secon… - Ilcommissariori : RT @RomeoMariaPaol1: Finalmente il ritorno di #LuigiAlfredoRicciardi Da stasera nuove avventure, nuove indagini per il Commissario Ricciar… -