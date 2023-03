(Di lunedì 6 marzo 2023) In onda in quattro prime serate su Rai 1, a partire da lunedì 6 marzo, torna ildi Polizia Luigi Antonio, al quale presta voce e volto, anche nella seconda stagione, firmata in regia da Gianpaolo Tescari,. Nato dalla creatività di Maurizio De Giovanni, il, affiancato nella serie di Rai Fiction dal fedele Brigadiere Maione (Antonio Milo), si muove nella Napoli degli Anni Trenta. Insieme indagano su quattroosi, che metteranno a dura prova tanto il suo instinto di investigatore quanto il suo dono, quello di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Una capacità ereditata dalla mamma ma che, per, è anche una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bluesidex_ : Uuuh ma stasera inizia il commissario Ricciardi EHEHEHEHEH - DonnaGlamour : Il Commissario Ricciardi, Mina Settembre e le altre: tutte le fiction tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni - GuidaTVPlus : 06-03-2023 21:30 #Rai1 Il Commissario Ricciardi - S2E1 - Febbre #Noir,mistery,poliziesco,incostume,crimini&misfatti - anna_volante : Amisci, ricordatevi che stasera ritorna il Commissario Ricciardi su Rai uno. Poi non dite che non ve l'avevo detto!!! - bubinoblog : IL COMMISSARIO RICCIARDI 2: LINO GUANCIALE TRA DELITTI, MISTERI E PENE D'AMORE -

Una premessa va subito fatta: nell'abbuffata di serie tv italiane prodotte ogni anno, Ili ha brillato sin dalle prime scene, ha staccato il volo e si è consolidato come uno dei prodotti meglio confezionati delle ultime stagioni. Un gioiellino ma non un prodotto di ...In onda in quattro prime serate su Rai 1, a partire da questa sera, torna il, al quale presta voce e volto, anche nella seconda stagione, firmata in regia da Gianpaolo Tescari, Lino Guanciale . Nato dalla creatività di Maurizio De Giovanni , il ...Torna dal 6 marzo in tv Ilcon nuovi casi da risolvere. Nel cast della seconda stagione ritorni e new entry, conosciamo meglio i personaggi

Il commissario Ricciardi 2: cast e personaggi, conferme e new entry | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Tornano le storie di Maurizio de Giovanni, ambientate nella Napoli degli anni '30. Per il Commissario che cattura gli assassini grazie una maledizione ereditata dalla madre (vede i fantasmi delle pers ...Il Commissario Ricciardi 2, location: dove è stata girata la seconda stagione della fiction con Lino Guanciale. Tutte le informazioni ...