Il Commissario Ricciardi 2 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

(Di lunedì 6 marzo 2023) Questa sera, lunedì 6 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Il2, seconda stagionefortunata serie tv con protagonista Lino Guanciale. Nuovi episodi quindi per il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e la fiction ambientata nella Napoli degli Anni Trenta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nellaseconda stagione, dal titolo “Febbre”, c’è un morto al Bancolotto di vicoloSperanzella: a Gaspare ‘O Cecato -l’assistito capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare- è stato sfondato un occhio. Le indagini del, ancora scosso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 6 Marzo 2023: La nuova serie Il commissario Ricciardi vs il GFvip 'purga edition', Stasera t.… - infoitcultura : Maria Vera Ratti età chi è: intervista video all'attrice de Il Commissario Ricciardi 2 - infoitcultura : Il Commissario Ricciardi, le cose da sapere. Tutti i segreti della serie - infoitcultura : Il commissario Ricciardi non è più lui, la seconda stagione guarda alle vecchie fiction - bubinoblog : GUIDA TV 6 MARZO 2023: TORNA IL COMMISSARIO RICCIARDI, GFVIP, STEP, PRESADIRETTA -

Torna dal 6 marzo in tv Ilcon nuovi casi da risolvere. Nel cast della seconda stagione ritorni e new entry, conosciamo meglio i personaggiTorna il 6 marzo in prima serata su Rai Uno il, nella seconda serie in 4 episodi. CHI È ILUscito dalla penna di Maurizio De Giovanni, nel 2007, primo personaggio di un autore rivelatosi prolifico e di ...A due anni dal grande successo della prima stagione, da stasera (lunedì 6 marzo) su Rai 1 torna in tv Ilcon la sua seconda stagione. La fortunata fiction con protagonista Lino Guanciale è nata da un'idea di Maurizio de Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la medesima rete ...

Il commissario Ricciardi 2: cast e personaggi, conferme e new entry | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Dal 6 marzo torna in Tv il Commissario Ricciardi ecco che cosa sappiamo di lui e che cosa è cambiato rispetto alla prima serie ...Il Commissario Ricciardi 2, location: dove è stata girata la seconda stagione della fiction con Lino Guanciale. Tutte le informazioni ...