Il commissario Ricciardi 2 | la recensione | nuovi casi e intrecci per una delle serie più amate di Rai1

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 marzo 2023) La nostrade Il2, lacon Lino Guanciale in onda su Rai uno tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. È unamolto amata, sicuramente unaproduzioni di punta di Rai Fiction: Il2 torna sulla rete ammiraglia ogni lunedì conda risolvere e un segreto che si fa sempre più pesante. Nato dalla penna di Maurizio de Giovanni,ha varcato i confini della carta per arrivare, due anni fa, in tv con il volto di Lino Guanciale, attore molto noto nel panorama seriale italiano, che qui si presta a dare vita ad un personaggio complesso e tormentato, il classico eroe romantico in grado di fare breccia nel cuore di una larga ...