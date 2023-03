Il ciambellone della nonna: una ricetta semplice e deliziosa (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ciambellone della nonna è una vera meraviglia: altissima, soffice, umida e golosa. Si tratta di una chiffon cake deliziosa, aromatizzata al limone, fresca e leggera, dal delicato retrogusto fresco. Si prepara in 5 minuti appena, con ingredienti semplici e di facilissima reperibilità. Farà gola a grandi e piccini che si fionderanno in cucina per gustarne una fetta! E voi sarete certe di offrire loro un dolce genuino e sano. Preparatela anche per una cena informale con gli amici di sempre, li conquisterete con semplicità e raffinatezza al contempo, perché questa dolce, oltre ad essere buona, è bellissima! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia! Il ciambellone della nonna: gli ingredienti e la preparazione Per questa ricetta ... Leggi su donnaup (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilè una vera meraviglia: altissima, soffice, umida e golosa. Si tratta di una chiffon cake, aromatizzata al limone, fresca e leggera, dal delicato retrogusto fresco. Si prepara in 5 minuti appena, con ingredienti semplici e di facilissima reperibilità. Farà gola a grandi e piccini che si fionderanno in cucina per gustarne una fetta! E voi sarete certe di offrire loro un dolce genuino e sano. Preparatela anche per una cena informale con gli amici di sempre, li conquisterete con semplicità e raffinatezza al contempo, perché questa dolce, oltre ad essere buona, è bellissima! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia! Il: gli ingredienti e la preparazione Per questa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FicarraePicone : RT @PignaMartina: #incastrati2 ti lascia il dolce di una serie ben fatta e l’amaro del non poter assaggiare il ciambellone alla ricotta del… - PignaMartina : #incastrati2 ti lascia il dolce di una serie ben fatta e l’amaro del non poter assaggiare il ciambellone alla ricot… - antonella1997sc : RT @MirriMirriM: Parlando del ciambellone della Bebè Ivana: amore era buonissima Ori: daiii ma l’hai assaggiata? Ivana: NO però si vedev… - more235 : RT @mar_taah: il ciambellone della bebè ha decretato la tregua sparta-persia #oriele -