Il Chelsea di Potter è il naufragio tecnico più costoso del calcio moderno (Di lunedì 6 marzo 2023) Di numeri ce ne sono a bizzeffe. Quelli del calciomercato, prima di tutto: nell’èra Boehly, dallo scorso maggio a oggi, il Chelsea ha speso oltre 600 milioni di euro. L’intera Serie A, nello stesso periodo, ne ha messi sul piatto 750 (ma nell’ultima sessione invernale stravincono i Blues: 330 a 32). Poi ci sono quelli del campo. Scegliete pure: oggi il Chelsea è decimo in classifica, a -11 dalla zona Champions e con un piede fuori dall’edizione in corso. Prima del faticoso 1-0 sul Leeds di questo sabato, nelle ultime quindici giornate vantava il peggior attacco della Premier League (8 reti) e il minor numero di vittorie (2) a pari merito col Bournemouth. Per gli stadi d’Inghilterra è l’ora dei paragoni canzonatori, ma di brutale realismo, come il dato che vede Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, capace di segnare il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 marzo 2023) Di numeri ce ne sono a bizzeffe. Quelli delmercato, prima di tutto: nell’èra Boehly, dallo scorso maggio a oggi, ilha speso oltre 600 milioni di euro. L’intera Serie A, nello stesso periodo, ne ha messi sul piatto 750 (ma nell’ultima sessione invernale stravincono i Blues: 330 a 32). Poi ci sono quelli del campo. Scegliete pure: oggi ilè decimo in classifica, a -11 dalla zona Champions e con un piede fuori dall’edizione in corso. Prima del faticoso 1-0 sul Leeds di questo sabato, nelle ultime quindici giornate vantava il peggior attacco della Premier League (8 reti) e il minor numero di vittorie (2) a pari merito col Bournemouth. Per gli stadi d’Inghilterra è l’ora dei paragoni canzonatori, ma di brutale realismo, come il dato che vede Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, capace di segnare il ...

