(Di lunedì 6 marzo 2023) La notizia di una presa di posizione da parte dell’ADPier Silvio Berlusconi contro la deriva del Grande Fratello Vip è stata data da noi di FQMagazine. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia, ci sarebbe malcontento anche per ildei, al via non appena proprio il programma condotto da Alfonso Signorini giungerà al termine. “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al ‘noto’ fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Ildei (presunti)stando idel Biscione., dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Dagospia, il cast dell’#Isola 2023 starebbe agitando i vertici Mediaset. Il motivo? “Troppi sconosciuti e r… - fanpage : 'Troppi sconociuti e alto rischio trash”: Il cast dell'Isola dei Famosi preoccupa i vertici Mediaset - trash_italiano : Il cast dell’#Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Ma… - FQMagazineit : “Il cast dell’Isola dei Famosi agita i vertici Mediaset: troppi sconosciuti e rischio trash” - Giusepp34637041 : RT @fanpage: 'Troppi sconociuti e alto rischio trash”: Il cast dell'Isola dei Famosi preoccupa i vertici Mediaset -

...dalla new entry Enrico Papi e ( non senza difficoltà ) di Alvin come inviato in Honduras saranno il punto di ripartenza per la diciassettesima edizionedei Famosi , dall'altro il...Non è ancora iniziata, eppure la nuova edizione de "L'dei famosi", in partenza il prossimo 10 aprile, è già al ...Colpa del... alla ricerca'affermazione presso il grande pubblico, ...Ildei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip . Ilary Blasi riuscirà ad evitare il ...