(Di lunedì 6 marzo 2023) .annuncia ladel Criceto e…a che è una donna! Ile l’sullaManca sempre meno all’inizio de Il4 e la conduttrice sta svelando una ad uno tutte le dodici maschere di questa edizione tra cui c’è il Criceto: chi è? La conduttrice durante la breve clip di presentazione haato che si tratta di una donna prima chiamandola Cricetina e poi rispondendo al suo autore alla domande se fosse femmina: “Bè ha il gonnellino, vestita così”.Tutto ciò nonostante il commento al post su Instagram dellafosse lasciato in sospeso: “Chi si nasconderà al suo interno? E, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Il cantante mascherato, Milly Carlucci lancia lo spoiler: “Una maschera ha un indizio” - hopelsswander : no perché pensavo fosse la pubblicità promo del cantante mascherato - anomalyreyes : Ah ma il Cantante Mascherato va contro Il serale di Amici quest'anno - sirsetbulismo : De sica fa ridere pure sulla pubblicità del cantante mascherato assurdo quell'uomo - gianlu_79 : RT @bubinoblog: PALINSESTI 12-18 MARZO 2023: LA SUPER SFIDA TRA IL CANTANTE MASCHERATO E AMICI -

Chi è la Cricetina de Il2023 Milly Carlucci ha presentato un altro degli artisti in costume che parteciperanno all'ultima L'articolo Chi è la Cricetina de Il2023 proviene da True ...Nel 2022 partecipa come concorrente alla terza edizione del, insieme al padre Lino Banfi con la maschera del Pulcino. Nello stesso anno partecipa anche al programma Ballando con ...Chi è lo Scoiattolo Nero de Il2023 Milly Carlucci ha presentato un altro degli artisti in costume che parteciperanno L'articolo Chi è lo Scoiattolo Nero de Il2023 proviene da True ...

Il Cantante Mascherato 2023: le maschere, cast, giuria e le anticipazioni Today.it

Il Cantante Mascherato tornerà tra pochi giorni con la sua quarta edizione. È tutto pronto per l’inizio del celebrity talent di Rai ...La conduttrice di Rai1 è preoccupata perché i nomi del suo show dovevano rimanere segreti, invece… Quando si prepara un progamma come ...