Il Boemo di Petr Vaclav si aggiudica sei Leoni Cechi a Praga

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ildisi èto ben seiai Czech Lion Award di, gli Oscar della Repubblica Ceca. Ildiha trionfato ai Czech Lion Award dindosi sei statuette tra cui Miglior Film, Miglior Regia e il premio per i Migliori Costumi all'italiano Andrea Cavalletto. Czech Lion Award a ILMIGLIOR FILM: al produttore Jan Macola MIGLIOR REGISTA:MIGLIOR SUONO: Daniel Nemec e Francesco Liotard MIGLIOR SCENOGRAFIA: Irena Hradecka e Luca Servino MIGLIORI COSTUMI: Andrea Cavalletto MIGLIORI MASCHERE: Andrea McDonald Il, sontuoso film musicale di ...

Il Boemo, film musicale di Petr Vaclav ambientato nell'Italia del Settecento, coprodotto dall'italiana Dugong, e interamente girato in Italia, è stato il film più premiato ai Czech Lion Award 2023. Dopo il successo al Festival di San Sebastian e al Trieste Film Festival, arriva a Venezia e Padova "Il Boemo", sontuoso film musicale diretto da Petr Vaclav sulle avventure del compositore settecentesco Josef Mysliveek, una coproduzione Italia, Repubblica Ceca e Slovacchia che ha avuto come set anche l'Italia.

