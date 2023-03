Ida Platano e Alessandro Vicinanza nessuna crisi tra loro | il dolce gesto di lei

(Di lunedì 6 marzo 2023) Come procede la relazione tra Ida? In molti erano pronti a giurare che tra i due ci fossero dei problemi. Tutto è nato a seguito della scomparsa improvvisa dei due protagonisti dai social. La, poi, ha pubblicato un post alquanto criptico che ha spinto in molti a credere che le cose connon andassero bene. Stando a quanto emerso in questi giorni, però, le cose non starebbero andando affatto male. Ida ehanno smentito lacon dei video che lasciano intendere che traci sia un clima più che sereno. Proprio questa mattina, la donna ha compiuto unnei confronti del suo compagno.tra Ida e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParliamoDiNews : Uomini e Donne bomba | Ida Platano ha problemi con lui - infoitcultura : Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i roumors sono pesanti - QuotidianPost : Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro crisi in corso: il messaggio di lei - infoitcultura : Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Lei spiazza tutti con una frase - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano e il messaggio misterioso su Instagram -

Ha messo in allarme i fans con uno strano sfogo su Instagram,nei giorni scorsi con una frase che aveva fatto pensare che qualcosa nella sua vita non andava. Parole quelle della protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 avevano fatto intendere che ...Gf Vip, Edoardo Donnamaria rischia la squalifica Scatta la censura: 'Inquadrano solo Alberto e Milena' Uomini e Donne,e Alessandro Vicinanza in crisi La frecciatina dell'ex dama ...Uomini e Donne,e Alessandro Vicinanza in crisi La frecciatina dell'ex dama allarma i fan Uomini e Donne, Aurora del trono over confessa: 'Ho avuto un tumore, ho rischiato di perdere la ...

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi La frecciatina dell'ex dama allarma i fan leggo.it

Alcuni post pubblicati da Alessandro e Ida Platano hanno allarmato i fan dei social, che hanno subito pensato a una loro presunta crisi.Uomini e Donne, weekend di passione per la nota coppia: nessuna crisi in corso Ha messo in allarme i fans con uno strano sfogo su Instagram, Ida Platano ...