Iapichino: “Sono molto felice. Mia mamma è la più vincente della nostra atletica, per batterla ci vorrà del tempo” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Sono reduce da festeggiamenti tutta la notte, ho dormito solo due ore, Sono stanca ma molto felice, ho tanta voglia di tornare a casa. Mi prenderò una settimana di vacanza e vorrei rilassarmi un pochino e poi ricominciare con il lavoro perché di cose da fare ce ne Sono. Non abbiamo ancora definito il calendario della stagione all’aperto, ma due obiettivi Sono gli Europei under 23 a luglio e i campionati del mondo a Budapest”. Parla così Larissa Iapichino, argento nel salto in lungo agli Europei indoor di Istanbul, in un’intervista concessa a LaPresse. Una medaglia arrivata con un record di 6,97, superando quel 6,91 che condivideva con mamma Fiona May: “Ma l’ho battuta solo indoor e a livello di misure – specifica Larissa – mia ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) “reduce da festeggiamenti tutta la notte, ho dormito solo due ore,stanca ma, ho tanta voglia di tornare a casa. Mi prenderò una settimana di vacanza e vorrei rilassarmi un pochino e poi ricominciare con il lavoro perché di cose da fare ce ne. Non abbiamo ancora definito il calendariostagione all’aperto, ma due obiettivigli Europei under 23 a luglio e i campionati del mondo a Budapest”. Parla così Larissa, argento nel salto in lungo agli Europei indoor di Istanbul, in un’intervista concessa a LaPresse. Una medaglia arrivata con un record di 6,97, superando quel 6,91 che condivideva conFiona May: “Ma l’ho battuta solo indoor e a livello di misure – specifica Larissa – mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Iapichino: “Sono molto felice per l'argento. Mia mamma è la più vincente della nostra atletica, per batterla ci vo… - spawnix : L'Italia chiude gli Europei Indoor 2023 con due ori, quattro argenti e il primo posto nella classifica a punti. Il… - Tele_Nicosia : ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Altra giornata trionfale per gli azzurri dell'atletica leggera agli Europei indoor… - messina_oggi : Agli Europei indoor Iapichino e la 4×400 azzurra d’argentoISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Altra giornata trionfale… - MasterblogBo : ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Altra giornata trionfale per gli azzurri dell’atletica leggera agli Europei indoor… -