I soldi perdono sempre più valore | cosa fare per evitarlo

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 6 marzo 2023)economia è diventato un imperativo per tante famiglie nostrane, ecco alcuni suggerimenti per aiutare le nostre finanze. Gli italiani sonopiù sotto pressione a causa degli aumenti soprattutto per quanto riguarda il costo della vita. Per questo motivo urge mettere in pratica alcune strategie per accantonare un po’ diogni mese. Ecco alcuni consigli per mettere da parte qual. Come riuscire a mettere da parte qualin casa-ILoveTrading.itStando all’Istat nel mese di febbraio l‘indice dei prezzi è arrivato al 9,2%. Mentre gas e luce sono leggermente diminuiti il prezzo dei prodotti che finiscono nei nostri carrelli è aumentato. A questo scenario si aggiunge l’incremento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale europea. Il panorama non è entusiasmante per i consumatori, ...