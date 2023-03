I soldi ci sono per inviare le armi a Zelensky, ma non per rinnovare il contratto dei dipendenti pubblici! (Di lunedì 6 marzo 2023) Dal sindacato arriva una ‘notizia’ devastante per milioni di pubblici dipendenti: “La notizia è che non ci sono soldi e... Leggi su freeskipper (Di lunedì 6 marzo 2023) Dal sindacato arriva una ‘notizia’ devastante per milioni di pubblici: “La notizia è che non cie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Il mercato e le sue regole sono il perfetto alibi per 'zittire i nemici'. Ma di fronte ai fallimenti economici dei… - fdragoni : Ve lo confermo. Ci sono 4 categorie di persone che difendono l'obbligo dell'auto elettrica a partire dal 2035. (1)… - marattin : Queste politiche sono, da coloro che erano in piazza ieri, giudicate adatte a raggiungere lo scopo di “difendere la… - EIMR76 : @tavernellopapi @alexiasslazio Mah. Soldi sono due spicci, la rilevanza internazionale non c’è e comunque serve a f… - Mariang47614228 : RT @L_Benetton: @QRepubblica @Capezzone Dite al piedino che sparla di 360 miliardi di dollari che lo 'Stato' (ISA) mette sono soldi delle t… -