I Pinguini Tattici Nucleari per la prima volta nel Regno Unito (Di lunedì 6 marzo 2023) I Pinguini Tattici Nucleari continuano a raggiungere importanti traguardi per la loro giovane carriera come band. Dopo un 2022 che ha lasciato il segno, infatti, quest’anno si preparano per la loro prima volta negli stadi italiani. E nel frattempo, aggiunge anche alla loro lista di appuntamenti una data, per la prima volta, nel Regno Unito. Un anno ricco di successi, quelli che si portano alle spalle i Pinguini Tattici Nucleari e che ha aperto la strada a un nuovo percorso che li vedrà approdare quest’estate negli stadi italiani, per la prima volta. Il loro successo però arriva anche all’estero, al contrario di quanto avrebbero creduto qualche mese fa. ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 marzo 2023) Icontinuano a raggiungere importanti traguardi per la loro giovane carriera come band. Dopo un 2022 che ha lasciato il segno, infatti, quest’anno si preparano per la loronegli stadi italiani. E nel frattempo, aggiunge anche alla loro lista di appuntamenti una data, per la, nel. Un anno ricco di successi, quelli che si portano alle spalle ie che ha aperto la strada a un nuovo percorso che li vedrà approdare quest’estate negli stadi italiani, per la. Il loro successo però arriva anche all’estero, al contrario di quanto avrebbero creduto qualche mese fa. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jemini_hans : ?? on @YouTube: Pinguini Tattici Nucleari - Stage Diving (Art track Video) - ChiaraGx97 : @SaraVassallo96 @Vasaflipar_ Ernia con i pinguini tattici nucleari ferma a guardare - GammaStereoRoma : Pinguini Tattici Nucleari - Forse - TJVADISTAREBEN3 : quanto sei compatibile con me? 10% ultimo 10% alex w 10% luigi strangis 10% tananai 10% angelina 10% crytical 10… - Vogel_Lynne2112 : Gli Onerepublic sono i Pinguini Tattici Nucleari americani Change my mind -