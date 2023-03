I nonni insieme per coabitare | ecco il fenomeno del co-housing

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 6 marzo 2023) All'inizio del dicembre 2019, prima della pandemia, una donna di 72 anni e una di 68 si sono conosciute sull’autobus che le portava a New York per uno spettacolo di Broadway. Scoprendo di avere molte cose in comune, soprattutto la solitudine. E come racconta Il Messaggero, sono poi andate a viveresuperando il lockdown. Questo è un trend che sta esplodendo negli Stati Uniti.