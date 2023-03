I marxisti aprono un centro di addestramento per bambini soldato

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 marzo 2023) Con un’inflazione sette volte superiore agli aumento salariali, la povertà esplode a Cuba Il potere d’acquisto delle famiglie cubane continua a crollare. I prezzi sono infatti aumentati a Cuba 4,5 volte più dei salari secondo i dati ufficiali, anche se se si consultano altre fonti che misurano le vendite nel mercato informale, si moltiplicano per sette. Ciò si riflette nella povertà sempre più visibile nelle famiglie che non ricevono rimesse, unica garanzia di sopravvivenza nel contesto della più profonda crisi economica degli ultimi 70 anni. Finanziamenti alla dittatura cubana: il regime dell’Avana trattiene il 74% di ogni dollaro inviato nell’isola dagli Stati Uniti tramite Western Union Dopo che l’amministrazione Biden ha smantellato le sanzioni per consentire ai cubani all’estero di inviare rimesse nell’isola, questo è il risultato. Cuba è pronta a lanciare il sistema di pagamento ...