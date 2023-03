I guerrieri della notte, in sala gli eroi del thriller urbano di Walter Hill che diventò un cult (Di lunedì 6 marzo 2023) “guerrieriii, giochiamo a fare la guerra?”. Gli eroi e l’epica classica in versione moderna targati Walter Hill tornano per due giorni in sala (6-8 marzo 2023) grazie alla Cineteca di Bologna. Ed è di nuovo battaglia a mani nude, con coltelli e mazze da baseball, tra gli Warriors, gli Orphans, gli iconici Baseball Furies, i Punks. Rigorosa unità di luogo, tempo e azione – Fuori Orario di Scorsese arriverà più tardi – I guerrieri della notte si concentra nel tragitto newyorchese che compiono dal tramonto all’alba i nove disarmati Warriors dai gilet in (finta) pelle marrone, saltando su e giù dalla subway, dal Bronx a Coney Island, dopo che al megaraduno di tutte le gang della città sono stati accusati (ingiustamente) di aver ucciso in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) “ii, giochiamo a fare la guerra?”. Glie l’epica classica in versione moderna targatitornano per due giorni in(6-8 marzo 2023) grazie alla Cineteca di Bologna. Ed è di nuovo battaglia a mani nude, con coltelli e mazze da baseball, tra gli Warriors, gli Orphans, gli iconici Baseball Furies, i Punks. Rigorosa unità di luogo, tempo e azione – Fuori Orario di Scorsese arriverà più tardi – Isi concentra nel tragitto newyorchese che compiono dal tramonto all’alba i nove disarmati Warriors dai gilet in (finta) pelle marrone, saltando su e giù dalla subway, dal Bronx a Coney Island, dopo che al megaraduno di tutte le gangcittà sono stati accusati (ingiustamente) di aver ucciso in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : I guerrieri della notte, in sala gli eroi del thriller urbano di Walter Hill che diventò un cult - pleporace : Da oggi torna in sala “The Warriors” restaurato e in versione originale Cerca il tuo cinema su - guerrieri_marta : RT @OGiannino: Lunga esperienza ITA di stragi irrisolte -di ogni tipo- è che, quando si legge “atti secretati”, politica li sta manipolando… - RSD_studiodelta : A #Ravenna (21:15) 'I Guerrieri della notte' #Cinema #FREETIME - infoitcultura : I Guerrieri della Notte: il capolavoro di Walter Hill torna al cinema dal 6 marzo -