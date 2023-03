I gemelli Chiellini: uno vince in America, l'altro vuol portare il Pisa in A (Di lunedì 6 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

I gemelli Chiellini: uno vince in America, l'altro vuol portare il Pisa in A Mentre Giorgio illumina l'Mls (il suo primo gol ha voluto dedicarlo a Davide Astori), l'altro Chiellini, Claudio, insegue per il secondo anno consecutivo il sogno della Serie A da direttore sportivo del Pisa. L'estate scorsa ha sfiorato la promozione d'un niente giungendo fino ai tempi ...