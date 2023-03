I fascisti immaginari della Sinistra

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il primo atto politiconeo segretaria dem è stata la manifestazione anti-fascista di Firenze in compagnia dei 5stelle e...

... mentre a Firenze i progressisti marciavano contro il presunto squadrismo e gli altrettantorigurgiti, a Torino gli anarchici si preparavano a sferrare il loro attacco alla città ...Tutti, tutti da defenestrare da Palazzo Chigi e dai loro ministeri. Esattamente come li hanno dipinti gli studenti del liceo classico "Carducci" di Milano : premier e ministro dell'......sono piùdi noi", e nel 2011, ormai completamente fuori linea, viene invitata a lasciare il Secolo dai vecchi colonnelli. "Che fate, mi cacciate". Sì. Ma per i finianic'è sempre ...

La surreale marcia di Conte e Schlein contro i fascisti (immaginari) ilGiornale.it

Schlein e Conte marciano contro un minaccia inesistente, gli anarchici devastano Torino in nome di Cospito. Il legame tra le due piazze e i silenzi colpevoli della sinistra ...