I docenti dovrebbero astenersi dall’esprimere qualsiasi valutazione politica pubblicamente. Il sondaggio SWG (Di lunedì 6 marzo 2023) La politica a scuola? Meglio tenerla fuori. Gli insegnanti, specialmente, dovrebbero astenersi dall'esprimere una valutazione politica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) Laa scuola? Meglio tenerla fuori. Gli insegnanti, specialmente,dall'esprimere una. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : I docenti dovrebbero astenersi dall’esprimere qualsiasi valutazione politica. Il sondaggio SWG - Lagrande_G : @nicoletta_zeno Ci sono molti ostacoli che possono rallentare un percorso di studi. I docenti dovrebbero saperlo. T… - violetr14621062 : @GiuseppeConteIT Dovrebbero sputarti tutti in faccia studenti, genitori, docenti. - imsaekove : @_nikiforova_ ah se è un professore peggio me sento, probabilmente rientra nella categoria dei docenti che non dovr… - gaia_del_rio : @denada_lily Noi docenti non siamo specialisti, ma osserviamo i ragazzi ogni gg e spesso siamo noi ad 'allarmare' i… -