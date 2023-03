I CPIA e il PNSD | le figure | le attività | le scommesse didattiche e organizzative

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 6 marzo 2023) Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Una scommessa che coinvolge appieno anche ie che rappresenta, senza ombra di dubbio, una scommessa imperdibile anche per questi. Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’scolastica, contaminando tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. E? un’opportunità di innovazione anche per iincentrata sulle metodologiee ...