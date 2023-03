Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Una sola Camera da 600 membri; elezione diretta del premier; abolizione delle materie concorrenti e ridefinizione d… - blogtivvu : I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati avvisati: Onestini vuota il sacco e poi scatta la censura - Alfy97658807 : RT @Eleonor19629519: Il problema nn sono le parolacce dei concorrenti, il problema siete voi che da fuori lanciate giudizi che vanno al di… - 68Stefania1101 : RT @LauraA935: Pierpaolo Pretelli non vedo l'ora di sentire l' imitazione che farai dei concorrenti del GF #gfvipparty #prelemi #pierpaol… - 68Stefania1101 : RT @LauraA935: Pierpaolo Pretelli non vedo l'ora di sentire l' imitazione che farai dei concorrenti del #gfivip ?? #gfvipparty #prelemi #p… -

La faranno passare come misura punitiva nei confronti dei. Vorrei sapere che cosa ... Perché proteggono questa persona e attaccano gli Spartani Puntata sparita dal sitoGrande ...In merito aiGrande Fratello Vip 7, Martina spera di continuare ad avere un rapporto con alcuni di loro. In merito al suo ritorno in casa, la giovane ha ammesso che è stata più dura ...E non è da escludere che nella puntata di questa sera venga fatto anche un richiamo in diretta ai. Non è da escludere, inoltre, l'arrivo di provvedimenti nel corsonuovo appuntamento ...

Guendalina Tavassi: Da Sonia Bruganelli un abuso di potere ... Fanpage.it

Perquisizioni per trovare documenti e prove. Con le quali decifrare la provenienza di un “tesoretto” di quasi 370.000 euro, tra contanti e assegni. Le ispezioni sono state messe a ...Firenze, 6 marzo 2023 - “Grazie al nuovo stadio Artemio Franchi nascerà la più grande comunità energetica di Firenze: il progetto vincitore infatti punta molto sugli aspetti ambientali e sarà capace d ...