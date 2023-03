(Di lunedì 6 marzo 2023) Un libro esorcizza la smaterializzazione dell’epoca digitale, rievocando i giocattoli di ieri. E fra le pagine si respira, con ironia intelligente, l’atmosfera di quell’Italia - tormentata ma anche felice - dei «boomer» degli anni Settanta. Lo proteggeva Goldrake e il malvagio di turno veniva fatto a fette dalle lame rotanti. Federico Ghiso era stato investito poco prima di Natale, a otto anni; i genitori gli avevano regalato il giocattolo mentre era in ospedale. «Di quell’incidente non ricordo nulla, solo la sorpresa quando mi sveglio: quello che trovo sul comodino accanto al letto è un pacco con Goldrake e la sua astronave. Babbo Natale era passato in corsia e me lo aveva portato. Ero il bambino più felice del mondo anche se ero in corsia». Quarantatrè anni dopo il magico robot, pure un po’ acciaccato dal tempo, continua a fare la guardia all’anima fanciullesca del suo protetto. ...

dei Guardiani 2023 - A maggio, torna la competizione annuale tra le classi dei guardiani, gratis per tutti i giocatori di Destiny 2 ., stregoni e titani si sfideranno completando ...Come se non bastasse, il cervo era all'epoca una preda particolarmente ambita dai, in ... Nel pieno Medioevo, cominciarono addirittura a farsi frequenti idi parole per cui il cervus ,...... Madonna delle Rose, Pastrengo in zona Bù, via Brusaporto e via Puccini, il parcoe l'area ... Comee aderenti ai gruppi di cammino siamo le sentinelle del territorio e ci dispiace ...

I cacciatori di giochi Panorama

La superbomba UPAB-1500B ma anche gli avanzatissimi carri armati T-14 Armata e i Sukhoi 57, caccia stealth, ossia invisibili. Le ...Il gioco di lancio principale di PlayStation VR2 è un'esperienza in realtà virtuale che lascia visivamente a bocca aperta ...