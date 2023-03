I 5 errori che i genitori commettono e che fanno male alla crescita dei figli (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sono dei comportamenti sbagliati, nocivi per i bambini, che noi genitori poniamo in essere, come anche frasi dal potere deflagrante che fanno male alla loro crescita. Chissà quante e quanti di noi ci pensano, dopo una giornata frenetica, che poco ci ha concesso in termini di cura reciproca. Tra sensi di colpa galoppanti, impegni familiari dai grandi livelli di difficoltà in termini di logistica, difficile capire se davvero ci siano cose che noi genitori non dovremmo mai fare o sono solo paturnie genitoriali. Eppure, nonostante le nostre buone intenzioni, proprio in quanto genitori, possiamo commettere degli errori, senza saperlo, errori che inevitabilmente incideranno sui comportamenti futuri dei nostri ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sono dei comportamenti sbagliati, nocivi per i bambini, che noiponiamo in essere, come anche frasi dal potere deflagrante cheloro. Chissà quante e quanti di noi ci pensano, dopo una giornata frenetica, che poco ci ha concesso in termini di cura reciproca. Tra sensi di colpa galoppanti, impegni familiari dai grandi livelli di difficoltà in termini di logistica, difficile capire se davvero ci siano cose che noinon dovremmo mai fare o sono solo paturnieali. Eppure, nonostante le nostre buone intenzioni, proprio in quanto, possiamo commettere degli, senza saperlo,che inevitabilmente incideranno sui comportamenti futuri dei nostri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : A me sembra strano che si faccia un'inchiesta penale su come furono gestiti i primi giorni del Covid. Che si siano… - PagellaPolitica : Oggi, in un’intervista con Il Sole 24 Ore, la ministra Daniela Santanché dice che il turismo vale il 13% del Pil it… - CarloCalenda : Non ho particolare simpatia per nessuna delle persone qui sotto menzionate. Ma che ogni volta in Italia eventuali e… - cavallo19273904 : RT @rimmel83837671: Sicuramente ci sono stati errori ma almeno c'è anche l'informazione che fa memoria e non specula .Ci ricorda che in… - AUSBUNDIG : @ImolaOggi Pretende che le scelte fatte al buio siano insindacabili, perché magari qualche no vax potrebbe godere d… -