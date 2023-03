Hockey pista, Europei Under 23: i convocati dell’Italia per la rassegna continentale (Di lunedì 6 marzo 2023) Per il ct Alessandro Bertolucci, la prima scrematura è fatta. Il tecnico azzurro ha infatti reso nota la lista dei preconvocati per gli Europei Under 23, che si terranno a Paredes (Portogallo) nella settimana che va dal 4 all’8 aprile 2023. Sono 14 i selezionati, che si ritroveranno dal 29 marzo nel Centro Federale FISR a Recoaro Terme (Vicenza) per preparare la rassegna continentale di categoria. Il torneo, che comprenderà anche Germania, Portogallo, Spagna e Svizzera, si giocherà con il format del round robin: la formazione che conquisterà quindi più punti nelle cinque giornate sarà la prima campionessa d’Europa Under 23. I convocati azzurriPortieri: Tommaso Bernardelli (Sandrigo), Filippo Fongaro (Monza)Difensori: Morgan Antonioni (Lodi), Andrea Borgo (Forte), ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Per il ct Alessandro Bertolucci, la prima scrematura è fatta. Il tecnico azzurro ha infatti reso nota la lista dei preper gli23, che si terranno a Paredes (Portogallo) nella settimana che va dal 4 all’8 aprile 2023. Sono 14 i selezionati, che si ritroveranno dal 29 marzo nel Centro Federale FISR a Recoaro Terme (Vicenza) per preparare ladi categoria. Il torneo, che comprenderà anche Germania, Portogallo, Spagna e Svizzera, si giocherà con il format del round robin: la formazione che conquisterà quindi più punti nelle cinque giornate sarà la prima campionessa d’Europa23. IazzurriPortieri: Tommaso Bernardelli (Sandrigo), Filippo Fongaro (Monza)Difensori: Morgan Antonioni (Lodi), Andrea Borgo (Forte), ...

