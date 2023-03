Hockey ghiaccio | Alps League 2023 | gli Unterland Cavaliers cadono nettamente in Gara-1 a Salisburgo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Hanno preso ufficialmente il via i play-off della. Sulabbiamo assistito al primo incontro valevole per i quarti di finale che, giova ricordarlo, si giocano in sfide al meglio delle 7 gare. In casa dei Red Bullerano di scena gliche, tuttavia, hanno subito una sconfitta rotonda. Domani sera si entrerà nel vivo dato che toccherà a Vipiteno in casa di Jesenice, quindi Renon ospiterà Kitzbuehel, mentre Cortina se la vedrà contro Lustenau. Per il momento andiamo a vedere cos’è successo nel primo match dei play-off. Red Bull5-0 (1-0 nella serie): la sfida si sblocca dopo 7:21 minuti con i padroni di casa che ...

Secondo atto dei quarti di finale nel campionato della ItalianLeague: i Mastini , prima testa di serie del tabellone, saranno in pista martedì sera, 7 ...Varese - Bressanone sul, ...Quattro campioni, tra i 40 giocatori russi della Nhl, la NationalLeague, il massimo ...Ovechkin non solo è russo, ma in occasione delle elezioni presidenziali del 2018 creò un movimento, Putin Team, per favorire la rielezione di Vladimir Putin, grande appassionato dicome lo è ...

Alps Hockey League, definiti i quarti di finale dopo le scelte di Salisburgo, Jesenice e Renon FISG

È stato annunciato ONE PIECE on Ice, il primo spettacolo su ghiaccio ispirato all'iconica opera di Eiichiro Oda.