Highlights e gol Torino-Bologna 1-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la venticinquesima giornata di. Si chiude questo turno di campionato ed è una sfida molto intensa con vista sull’Europa quella dell’Olimpico-Grande. A passare in vantaggio sono i granata nel primo tempo con un gran gol di Karamoh che semina il panico in area e non perdona. Nella ripresa i felsinei provano in tutti i modi a recuperare il risultato, ma non riescono a sfondare e a trovare occasioni importanti, salvo in un caso sul grandissimo intervento di Milinkovic-Savic che dice di no. Di seguito le immagini salienti di. LE PAGELLE SportFace.