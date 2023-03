Harry e Meghan Markle | l’alleanza dopo lo sfratto | chi prende il loro posto

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sono giorni che non si parla d’altro:sono stati sfrattati da Frogmore Cottage, l’abitazione reale a pochi chilometri dal centro di Londra, dove la coppia ha vissutoil matrimonio, prima dell’addio al Regno Unito.la conferma ufficiale da Palazzo e dai portavoce della coppia, arrivano nuovi dettagli, in particolare sui nuovi inquilini, che hanno avuto il benestare dei Sussex. Non solo, la coppia che ha preso il, è molto vicina a, e patteggia per, tanto da aver trascorso qualche giorno di vacanza il mese scorso proprio nellavilla in California.: chi abita adesso a casa ...

Sono giorni che non si parla d'altro:Markle sono stati sfrattati da Frogmore Cottage , l'abitazione reale a pochi chilometri dal centro di Londra, dove la coppia ha vissuto dopo il matrimonio, prima dell'addio al Regno ...La tremenda vendetta dicontro Re Carlo Non contento di aver inserito il nome del padre, l'ex premier conservatore ha pensato bene di far premiare anche la moglie, Carrie Johnson, 34 ...La duchessa di York ha rivelato di non avere "alcuna opinione" sul principeMarkle per aver deciso di rinunciare al titolo di Altezze Reali e di trasferirsi in California con la ...

Le voci di corridoio sarebbero confermate dall'ex fidanzata del principe Andrea, che subentrerà ai Sussex nella residenza reale ...In un'intervista, la duchessa di York dice che dopo una vita di critiche subìte, non vuole esprimere «alcuna opinione» sui duchi di Sussex fuggiti in California. E poi che lady Diana «sarebbe incredib ...