Harry e Meghan e il clamoroso “vi faremo sapere” alla famiglia Reale | cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Londra chiama, Montecito risponde. Forse. L’invito più discusso e chiacchierato del momentofine è arrivato a destinazione: il principeMarkle sono stati ufficialmente invitati a partecipare all’incoronazione di re Carlo III. Dopo mesi di sì, no, forse, indiscrezioni e panni sporchi lavati in pubblico (con grancassa mediatica di quelle clamorose, tra serie tv su Netflix e biografia), i duchi di Sussex sono stati contattati per parteciparecerimonia che vedrà Carlo diventare ufficialmente Sovrano. E loro come hanno risposto? Per ora con un cortese “vi”. Del resto, di scontato c’è poco quando ci sono di mezzo i Windsor, dunque prima di avere la certezza chevarcheranno la soglia dell’Abbazia di ...