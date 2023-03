Hamilton | Mercedes in crisi in Bahrain | ' Siamo diventati il quarto team'

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il GP delha suonato una sveglia clamorosa per tanti. Red Bull e Aston Martin escono dalla prima gara brillanti come già i test avevano segnalato. Ferrari esi ritrovano alle prese ...

...Alonso - 10 - Lì non si sorpassa ma lui ci prova e la sverniciata sull'antico rivale della...- 5.5 - La macchina non esiste, ma la voglia di lottare non si spegne. Le busca da Alonso ......aerodinamico Unacritica, carente in velocità massima e carente nella precisione dell'avantreno, dove invece Aston Martin è chirurgica nella stabilità in frenata e inserimento....L'asturiano ha beffato prima Lewise poi Carlos Sainz nella rimonta verso la terza ...strepitoso così come il sesto posto firmato da Lance Stroll in condizioni precarie davanti alla...

Un inizio peggiore per Mercedes era difficile da pronosticare, con una W14 in grande difficoltà e il recupero Aston Martin a scalzare il team dal ruolo di terza forza ...MAX VERSTAPPEN: VOTO 10 "Business as usual" per il campione del mondo in carica che riattiva subito la modalità vincente del 2022 e porta a termine quello che ha tutti i connotati di un compitino rela ...