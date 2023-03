Ha 35-40 anni | prenota in anticipo ed è più attenta a sconti e promozioni Questo l' identikit della turista non accompagnata | esemplare sempre più diffuso | visto che ben il 63% di chi viaggia da solo è donna Ma quali sono le destinazioni ideali per chi fa questa scelta? 7 consigli per viverla con serenità e libertà e in sicurezza

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 marzo 2023)le donne a ideare, organizzare ere le vacanze anche quando si muovono in coppia e in famiglia. Mapiù spesso nonno per altri che per loro stesse. Lache si mette in viaggio da sola è infatti unpiù. Al punto che, segnala Tramundi, èben il 63% del totale dei cosiddetti “Travelers”. Donne e viaggi: le 20 destianzioni migliori perre da sole guarda le foto ...