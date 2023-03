Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Devastazioni dopo la guerriglia anarchica di Torino. La testimonianza di una ragazza: 'amareggia vedere ci siano 2… - LaStampa : Guerriglia anarchica a Torino: 40 fermati e due agenti feriti. Il terrore dei commercianti assaltati nei negozi - LaStampa : Guerriglia anarchica, per ora nessun arresto: “C’è un salto di qualità” - mcc43_ : RT @localteamtv: Devastazioni dopo la guerriglia anarchica di Torino. La testimonianza di una ragazza: 'amareggia vedere ci siano 2 pesi e… - milkoscagl : RT @localteamtv: Devastazioni dopo la guerriglia anarchica di Torino. La testimonianza di una ragazza: 'amareggia vedere ci siano 2 pesi e… -

Leggi anche -a Torino: 40 fermati e due agenti feriti. Il terrore dei commercianti assaltati nei negozi. Crosetto: "Vandali delinquenti, con questa gente non si tratta, vanno ...urbana a Torino, la città messa a ferro e a fuoco oggi fa i conti con i danni e i feriti. ...per il loro intervento a tutela della sicurezza dei cittadini di fronte alla furia, che ......sabato 4 marzo a Torino esula dal concetto di manifestazione ed è incasellabile nella... Cresce la tensione sulla minaccia

Guerriglia anarchica a Torino, il ricatto della violenza che rafforza il partito del 41-bis La Stampa

Criminali che non esitano a vomitare la propria violenza su cittadini e città, bersagliate da bombe e guerriglia cui i tutori dell’ordine rispondono con i lacrimogeni. Nessun commento ulteriore serve.Il corteo degli anarchici era partito alle 18 da piazza Solferino per poi proseguire nelle vie del centro città, inizialmente in maniera ordinata: in oltre due ore di guerriglia, i manifestanti hanno ...