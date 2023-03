Guerra Ucraina: le storie dei profughi raccolte dall'influencer del bene (Di lunedì 6 marzo 2023) Sul nostro canale abbiamo già parlato di lui e di quella sua speciale capacità di raccontare il buono che ci ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 6 marzo 2023) Sul nostro canale abbiamo già parlato di lui e di quella sua speciale capacità di raccontare il buono che ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - ultimora_pol : ???? USA - Donald #Trump: 'Con me alla Casa Bianca, metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno e andrò d'accord… - TCommodity : Su @Presa_Diretta una serie di servizi sul rischio de-industrializzazione a causa degli alti prezzi del gas. Si par… - Euronauseata : @liliaragnar Ma non c'è la guerra? Tutti che fanno avanti e indietro dall'ucraina come se fossero in vacanza... - theminimarti : RT @capuleti_giulia: Orgogliosa di non aver creduto ad una sola bugia dell'allora Governo, dei Media, dei talk e delle virostar sul #Covid1… -