Guerra Ucraina in diretta, Kiev: 'Rafforziamo le nostre posizioni a Bakhmut' (Di lunedì 6 marzo 2023) Scontro tra Zelensky e il generale Zaluzhny. 'Distrutte due basi militari russe a Melitopol, centinaia di soldati ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Scontro tra Zelensky e il generale Zaluzhny. 'Distrutte due basi militari russe a Melitopol, centinaia di soldati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - ultimora_pol : ???? USA - Donald #Trump: 'Con me alla Casa Bianca, metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno e andrò d'accord… - enpaonlus : Parker, il cane che aiuta i bambini provati dalla guerra in Ucraina - la Repubblica - Per chi pensa: sono solo anim… - grillotalpa : RT @alessand_mella: @Anpinazionale Impossibile tesserarsi a chi non si esprime con chiarezza a favore della legittima #Resistenza e della #… - SPep77 : @dariodangelo91 Questo nn le mette il dubbio ke qs guerra è voluta da Usa, che usa ucraini come carne da macello? C… -